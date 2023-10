© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Finlandia diciamo “meglio tardi che mai”: e quindi questa visita in Italia capita in un momento più opportuno che mai. Lo ha detto il presidente della Finlandia Sauli Niinisto nelle dichiarazioni congiunte con l’omologo Sergio Mattarella al Quirinale. “Il mondo è cambiato in questi tre anni ma in una maniera imprevedibile”, ha detto. (Res)