Medio Oriente: Borrell, dobbiamo mostrare stessa preoccupazione per ogni civile ucciso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve stare attenta a mostrare la stessa preoccupazione per ogni civile ucciso, non lasciando spazio alle accuse di tenere doppi standard fra la guerra ucraina e il conflitto in Medio Oriente. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri a Lussemburgo. "Il conflitto ucraino e questa guerra hanno cause e conseguenze diverse, ma entrambe stanno provocando scosse in tutto il mondo. E la Russia ha certamente approfittato anche di questa situazione", ha detto Borrell. "La questione dei due pesi e delle due misure era già presente prima della guerra di Gaza. Ora si ripresenta. E dobbiamo stare molto attenti a mostrare la stessa preoccupazione per ogni civile ucciso", ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue. "Mostriamo il nostro forte sostegno a Israele, perché ha sostenuto uno dei più grandi attacchi contro il popolo ebraico. Questo deve essere condannato con forza e noi lo facciamo. Ma dobbiamo anche prendere in considerazione gli innumerevoli palestinesi uccisi. Anche loro sono vittime di Hamas. Dobbiamo mostrare esattamente la stessa preoccupazione per ogni civile ucciso", ha concluso Borrell. (Beb)