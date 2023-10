Roma: furgone come ariete per rubare cassa continua supermercati, 2 furti in 1 ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due furti sono stati commessi, a distanza di circa un'ora, in due supermercati della provincia di Roma. Il primo è avvenuto intorno alle ore 2 di questa notte nel Comune di Colonna. Il secondo invece, si è verificato intorno alle ore 3 nel Comune di Grottaferrata. La modalità utilizzata è stata la stessa. In entrambi i casi, infatti, un furgone è stato utilizzato come ariete per sfondare l'ingresso dei supermercati per portare via la cassa continua. Non è ancora chiaro, tuttavia, se i furti siano stati compiuti dallo stesso gruppo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Frascati. (Rer)