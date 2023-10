Russia: viceministro Esteri, pronti a nuovi sanzioni dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta ad un nuovo possibile pacchetto di sanzioni dell'Unione europea. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, durante una conferenza stampa. "L'Unione europea cerca costantemente di introdurre nuove sanzioni contro la Federazione Russa. Il fastidio provocato dalle sanzioni continua, ma tutta l'esperienza precedente dell'introduzione di (...) undici pacchetti di sanzioni mostra chiaramente che, in primo luogo, queste sanzioni non funzionano e, in secondo luogo, danneggiano l'Unione Europea stessa", ha detto Grushko. "Se vengono adottate ulteriori misure restrittive, la Russia è pronta e valuterà i passi per neutralizzare queste sanzioni e, se necessario, valuterà la necessità di introdurre contromisure", ha aggiunto il viceministro. (Rum)