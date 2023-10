Difesa: scheda, la presenza militare italiana in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha iniziato oggi una visita-lampo a sorpresa in Libano, dove incontrerà anche i militari italiani di stanza nella terra dei cedri. Attualmente la consistenza massima annuale autorizzata dall’Italia per il contingente nazionale impiegato in Libano è di 1.256 militari, 374 mezzi terrestri e sei mezzi aerei, secondo quanto si legge sul sito del ministero della Difesa. In ambito nazionale l'operazione è denominata "Leonte". Il generale di brigata dell'Esercito Giovanni Brafa Musicoro, dal 2 agosto 2023, è al comando del Settore ovest della Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) e della Joint Task Force italiana in Libano (Jtf L-Sw), principalmente composta da militari della Brigata ‘Granatieri di Sardegna’. I principali assetti nazionali della Task Force italiana, appunto, sono il comando del Settore Ovest (Sw, un’area molto calda in questi giorni) di Unifil (Hq) stanziato nella base "Millevoi" in Shama; e il Centro amministrativo d'intendenza (Cai) di stanza nella base di Shama, il cui direttore, il colonnello Mario Scannella, dirige e coordina le attività logistico – amministrative del complesso di unità organiche alle quali il Centro Amministrativo d'Intendenza è di supporto. (segue) (Res)