Difesa: scheda, la presenza militare italiana in Libano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tutto. La presenza nazionale italiana in Libano consta anche di un elemento di supporto nazionale (IT Nse, dislocato presso la base di Shama), su base Brigata meccanizzata “Granatieri di Sardegna” al comando del colonnello Salvatore Pisciotta. Il “National Support Element” raggruppa tutti gli assetti necessari alla gestione delle attività nazionali da e verso l’Italia, impiegando diverse unità tra le quali la Joint Multimodal Operation Unit (Jmou), il Centro di Gestione dell’Infrastruttura (Imc), un plotone del Settimo Reggimento Difesa CBRN “Cremona” di Civitavecchia, un team Iedd dell’undecimo Reggimento Genio Guastatori di Foggia e una squadra del 3esimo Reggimento EW di Treviso. Nell'ambito del Sector West, operano unità di Armenia, Brasile, Brunei Darussalam, Corea del Sud, Ghana, Irlanda, Kazakistan, Lettonia, Macedonia del Nord, Malesia, Malta, Moldavia, Polonia, Serbia, Tanzania e Ungheria. (segue) (Res)