Difesa: scheda, la presenza militare italiana in Libano (4)

- Inoltre, fanno parte del contingente nazionale anche una componente di Polizia militare dell'Arma dei Carabinieri (dislocata presso la base di Shama); la componente dell'Aviazione dell'Esercito (Task Force "Italair"), su base secondo Reggimento Aves "Sirio" di stanza a Lamezia Terme, agli ordini del colonnello Guido Bulsei, costituita da elicotteri AB-212, con compiti d'evacuazione sanitaria, ricognizione, ricerca, soccorso e collegamento, con base a Naqoura e alle dipendenze dal comandante di Unifil. A questo va aggiunto anche il Military Community Outreach Unit (Mcou) che opera a Naqoura a leadership 28esimo reggimento comunicazioni operative "Pavia" di stanza a Pesaro. Infine, presso il Dipartimento per le iperazioni di mantenimento della pace (Department of Peace Operations) dell'Onu a New York, su decisione del segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è stata istituita una cellula di direzione strategica (Military Strategic Cell - Msc) della missione Unifil con il compito di fornire le linee guida e la direzione strategico militare al responsabile della componente militare di Unifil. (Res)