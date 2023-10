Corea del Sud-Arabia Saudita: industria difesa, Paesi vicini a vasto accordo di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Arabia Saudita sono "nelle fasi finali" dei negoziati per la firma di un vasto accordo di collaborazione nel settore della difesa che interesserà vari ambiti, come la difesa aerea, la potenza di fuoco e i sistemi d’arma. Lo ha annunciato l’ufficio di presidenza della Corea del Sud all’indomani dell’incontro a Riad tra il capo dello Stato coreano, Yoon Suk-yeol, e del principe ereditario saudita Mohammed bin. Kim Tae-hyo, primo vice direttore dell'Ufficio nazionale di Sicurezza della Corea del Sud, ha riferito alla stampa che il governo sta discutendo "un programma di cooperazione nella difesa a lungo termine e sistematico". Tuttavia, il funzionario ha rifiutato di fornire dettagli in merito ai sistemi d'arma e all'importo dei contratti che potrebbero rientrare nell’accordo, citando la sensibilità della questione. "Posso solo dire che siamo nella fase di completamento e che la portata e l'importo sono piuttosto significativi", ha riferito in proposito un funzionario anonimo citato dal quotidiano “Korea Herald”. L'Arabia Saudita, che ha subito attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni, è particolarmente interessata all’acquisto di sistemi di difesa aerea e missili intercettori. Già in occasione della visita ufficiale in Corea lo scorso novembre, Mohammed avrebbe manifestato interesse per il sistema missilistico antiaereo KM-Sam (Cheongung) sviluppato dall’industria della difesa sudcoreana. (Git)