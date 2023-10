Milano: domani divieto di vendita di alcolici per la partita Inter - Salisburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'incontro di calcio "F.C.Internazionale vs Salisburgo", valevole per la "Champions League" 2023/24, per assicurare il corretto e sereno svolgimento della manifestazione sportiva ed evitare turbative dell'ordine pubblico locale, è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e la vendita di bevande per asporto in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa si ambulante, nelle seguenti zone: Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte, nelle vie adiacenti e nelle zone limitrofe allo stadio Meazza, a Zona Corso Como, Zona Darsena e Zona Sempione. Il divieto sarà in vigore dalle ore 9 alle ore 19 del 24 ottobre p.v, nella zona centro e dintorni, Corso Como, zona Darsena, zona Sempione e nelle vie adiacenti e dalle ore 10 alle ore 22 del 24 ottobre p.v nella zona di San Siro e dintorni.(Com)