Intelligenza artificiale: Salvini, dire no o mettere regole limitanti è un errore

23 luglio 2021

- L’errore da non commettere nell'ambito dell'innovazione "è dire no al futuro per paura: il mondo va avanti, Usa e Cina sono molto avanti. Noi stiamo ancora discutendo sul 5G perché qualcuno ritiene sia un problema". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante un evento sull'intelligenza artificiale in corso a Milano. In Cina "sono già al 6G. L’errore da non commettere è dire no all’intelligenza artificiale o mettere regole che impediscano di fruirne. Bisogna investire e scommetterci” ha concluso il ministro Salvini. (Rem)