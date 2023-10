Spagna: recuperati 11 gioielli del patrimonio storico ucraino per un valore di 60 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale spagnola ha recuperato undici gioielli in oro appartenenti al patrimonio storico dell'Ucraina, per un valore di oltre 60 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, gli agenti hanno arrestato cinque persone (tre di loro spagnoli e altri due di nazionalità ucraina) per la presunta commissione di un reato di riciclaggio di denaro, smantellando così una rete criminale dedita al traffico di beni culturali ucraini. I pezzi erano stati rubati ed esportati illegalmente dall'Ucraina con la presunta intenzione di rivenderli in Spagna. Tutti gli oggetti risalgono alla cultura greco-scita dell'VIII e IV secolo a.C. le indagini sono iniziate quando si è scoperto che un cittadino ucraino vendeva nella capitale spagnola pezzi d'oro di grande valore storico ed economico. Il primo pezzo sequestrato è stato, nel 2021, una cintura d'oro con teste di ariete, che era stata venduta a un uomo d'affari di Madrid. Per riciclare la loro commercializzazione, gli indagati avevano incorporato i pezzi nel capitale di diverse società commerciali, create appositamente per questo scopo. (Spm)