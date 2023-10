Medio Oriente: viceministro Esteri russo, in contatto con Turchia sul conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Turchia rimangono in contatto per discutere la possibile risoluzione della crisi nel Medio Oriente. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa è il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko. "Naturalmente, i canali diplomatici sono coinvolti in questa situazione. Siamo in contatto con tutti i nostri partner", ha risposto il viceministro russo a una domanda in merito. "La posizione della Russia è ben nota. Partiamo dal fatto che superare la crisi è impossibile senza risolvere il problema chiave relativo alla creazione di due Stati in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le risoluzioni dell'Assemblea generale", ha aggiunto Grushko. (Rum)