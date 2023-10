Medio Oriente: Crosetto, caschi blu italiani fondamentali per chi crede nella pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caschi blu italiani schierati nella Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) svolgono un “fondamentale ruolo di pacificazione e di protezione della popolazione”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Shama, dove ha sede la Task Force italiana che ha il comando del Settore Ovest (Sw) di Unifil, area molto calda che ha visto di recente una recrudescenza degli scontri tra Israele e il movimento sciita libanese Hezbollah. Secondo Crosetto, che ha parlato a “Rai news 24”, è “ancora più fondamentale preservare questa presenza” per “tutto il mondo che crede nella pace”, sapendo che “dobbiamo garantire del personale” in loco. Il ministro ha evidenziato come ci siano “regole di ingaggio diverse” rispetto ad altre missioni internazionali del passato, come ad esempio quelle della coalizione Nato in Afghanistan. I militari dell’Italia sono “portavoce di pace, di sicurezza e di dialogo, non sono pronti a combattere”, ha aggiunto Crosetto. (Res)