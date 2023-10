Piemonte: Confesercenti, calate del 70 per cento le aperture commerciali negli ultimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono calate del 70 per cento negli ultimi dieci anni le aperture commerciali in Piemonte. Un numero peggiore rispetto alla media nazionale che è al 54 per cento. Lo ha reso noto Confesercenti Piemonte. Numeri che si confermano anche nell'ultimo anno, con il Piemonte a -9 per cento e il dato Italiano a -8 per cento. "Si tratta – ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte – di numeri drammatici e soprattutto di una tendenza che pare non avere fine: secondo le nostre proiezioni, in assenza di interventi, nel 2030 le aperture in Piemonte potrebbero ridursi a poco meno di mille. Neppure durante la pandemia si era arrivati a tanto. Stiamo assistendo a una vera a propria desertificazione commerciale nell’indifferenza del governo e della politica più in generale. Questo impoverimento rappresenta un problema non soltanto per le categorie coinvolte, ma riguarda tutti: senza commercio di vicinato saranno più poveri anche vie e quartieri per vivibilità, coesione sociale e sicurezza, oltre che per possibilità di scelta e livello di servizi offerti ai consumatori - ha continuato Banchieri -. (segue) (Rpi)