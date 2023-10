Piemonte: Confesercenti, calate del 70 per cento le aperture commerciali negli ultimi dieci anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprire una nuova attività è sempre più difficile e meno attraente per i giovani. E una parte di coloro che continuano a svolgere questa attività lo fanno perché non hanno alternative e attendono soltanto la pensione. Serve, quindi, un pacchetto di misure per sostenere i piccoli esercizi commerciali: noi proponiamo da tempo decontribuzione per i giovani che avviano una nuova attività commerciale e un regime fiscale di vantaggio per le imprese sotto i 400mila euro di fatturato annuo, magari da legare ad obblighi di formazione. Se davvero si vede come irrinunciabile la rete dei negozi e dei mercati, la si consideri un ‘settore protetto’ come la Ue da anni fa con l’agricoltura: i fondi europei devono prendere la direzione anche del piccolo commercio. E soprattutto diventa sempre più urgente una legislazione comunitaria che metta fine agli inaccettabili privilegi di cui godono le grandi piattaforme del web", ha concluso Banchieri. (Rpi)