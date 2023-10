© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Trentino su 131 sezioni scrutinate su 527 totali, il governatore uscente della coalizione di centrodestra Maurizio Fugatti è in testa con il 48,15 per cento (23.484 voti). La coalizione di centrosinistra con candidato presidente Francesco Valduga, è al 40,76 per cento (19.879 voti). (Rin)