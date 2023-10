Medio Oriente: Crosetto, distinguere tra Hamas e il destino del popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario fare una chiara distinzione tra Hamas, "che è una organizzazione terroristica che ha come scopo quello di distruggere Israele, e il destino del popolo palestinese". Lo ha detto oggi in Libano il ministro Difesa, Guido Crosetto, parlando a “Rai news 24”. L'Italia, da parte sua, si sta muovendo "a 360 gradi perché ci sia una de-escalation" del conflitto tra Hamas e Israele, invitando a "rimboccarsi le maniche" per la pace e a non fare previsioni. "Solo un pazzo potrebbe farle in questa fase", ha commentato. Infine, il ministro della Difesa ha evidenziando "il rispetto di cui gode l'Italia, frutto del lavoro di migliaia di soldati che da anni sono stati in servizio con il loro particolare modo di operare". (Res)