Egitto: visita della ministra degli Esteri della Bulgaria prevista per il prossimo dicembre

- È prevista per il prossimo dicembre una visita della ministra bulgara dell'Economia, Mariya Gabriel, in Egitto. Lo si apprende dall'incontro avuto ieri dal ministro egiziano del Commercio e dell'Industria, Ahmed Samir, con l'ambasciatore di Bulgaria al Cairo, Deyan Katratchev. Secondo quanto riferito dal ministero egiziano in un comunicato, i due hanno affrontato le modalità per rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi nel prossimo periodo. Samir ha spiegato che il suo dicastero ha recentemente stilato un elenco che comprende 152 opportunità di investimento, che gli imprenditori bulgari potrebbero sfruttare creando industrie che contribuiscano alla localizzazione dell'industria locale. (Cae)