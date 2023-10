Sociale: da giunta Lazio 2,5 milioni per inclusione disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali, alla disabilità, al terzo settore e ai servizi alla persona, Massimiliano Maselli, e dall’assessore all’Ambiente, allo sport, ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica e alla sostenibilità, Elena Palazzo, ha approvato la programmazione delle risorse relative al “Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”. La dotazione complessiva, circa 2,5 milioni di euro, è destinata alle attività ludico-sportive per l’acquisto di giochi inclusivi al fine di consentire ai bambini con disabilità di svolgere in sicurezza le loro attività, garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive. È quanto si legge in una nota. Nel finanziamento - prosegue la nota - sono previsti anche interventi per consentire ai Comuni del Lazio e ai municipi di Roma Capitale, nel cui territorio siano presenti piscine di proprietà pubblica, l’acquisto o il noleggio di attrezzature da mettere a disposizione delle persone con disabilità. "Con questa delibera programmiamo risorse che permetteranno lo scorrimento di una graduatoria già espletata, riguardante di 65 Comuni, per l’acquisto di giochi inclusivi da installare in aree ludiche comuni", dichiara l’assessore Maselli. "Diamo un segnale concreto per la promozione dello sport inclusivo", afferma l’assessore Palazzo. "Molte piscine comunali, infatti - aggiunge - non possiedono le attrezzature adeguate, con il rischio di tagliare fuori dall’offerta i bambini con disabilità. Finalmente, grazie a questo intervento, i Comuni che ne faranno richiesta potranno disporre degli strumenti adeguati ad accogliere tutti", conclude Palazzo. (Com)