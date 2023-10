Imprese: Egitto, Centamin aumenterà del 15 per cento produzione annua di miniera Sukari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società australiana Centamin ha annunciato un piano d'azione per aumentare la produzione della miniera di Sukari, nel deserto egiziano, del 14,74 per cento a 506.000 once d'oro (più di 15,81 tonnellate) per i prossimi nove anni. Lo ha riferito ieri un comunicato stampa di Centamin. Con il suo nuovo piano d'azione, la società australiana punta a rendere la miniera una delle migliori risorse auree a livello globale. (Cae)