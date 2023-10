Medio Oriente: Unicef, scioccati da morte 29 operatori umanitari e insegnanti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catherine Russell, direttrice generale dell'Unicef, ha espresso su X (ex Twitter) il dolore per la perdita di ventinove operatori umanitari e insegnanti morti a Gaza dal 7 ottobre. La cifra è stata riportata dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) per cui lavoravano le vittime. Tutti i membri di Unicef sono “scioccati e profondamente addolorati” per questa perdita, ha scritto Russell. Nell’esprimere le condoglianze da parte dell’organizzazione, la direttrice ha affermato che “le vite e la sicurezza di tutti gli operatori umanitari e dei civili che assistono devono essere rispettate”. (Com)