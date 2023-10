Grecia: ministro Finanze, accogliamo con favore investimento UniCredit in Alpha Bank (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge in un comunicato, UniCredit e Alpha hanno concordato i termini chiave per: l'acquisto da parte di UniCredit di una partecipazione pari al 51 per cento di AlphaLife Insurance Company S.A. (“AlphaLife”), una società di assicurazione vita greca interamente controllata da Alpha e attiva nel segmento dei prodotti di investimento assicurativo e pensionistici; la distribuzione dei fondi comuni di investimento UniCredit “onemarkets” attraverso la rete di Alpha Bank, che serve oltre 3,5 milioni di clienti in Grecia. L'operazione consentirà a UniCredit di espandere la copertura della propria piattaforma e dei propri prodotti in Grecia. (Gra)