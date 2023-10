Intelligenza artificiale: Fontana, grande opportunità, ma mancano regole chiare e precise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intelligenza artificiale ci proietta verso il futuro ma, di fatto, è un tema che già riguarda il nostro presente. Penso innanzitutto alle implicazioni 'amministrative' che riguardano il trattamento dei dati personali e la privacy, temi di cui spesso si parla ma per i quali non sono ancora state scritte regole chiare e certe". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, aprendo i lavori, a Palazzo Pirelli, degli 'Stati Generali dell'intelligenza artificiale' organizzati dall'Associazione Imprenditori Nord Milano. "Indubbiamente - ha proseguito il presidente - l'intelligenza artificiale può offrire opportunità utili in diversi settori. Penso, ad esempio, a come anche noi in Regione stiamo guardando a queste opportunità in materia di gestione e classificazione dei dati sanitari. Lo stesso discorso può valere, poi, per la sicurezza: anche in questo caso, mettere a disposizione un sistema di dati da condividere tra tutte le Forze dell'ordine, può aiutare a definire azioni di prevenzione e controllo del territorio". "L'appuntamento di oggi, dunque - ha concluso Fontana - è una grande opportunità per condividere idee e proposte, ma soprattutto per iniziare a definire il perimetro entro il quale utilizzare questa nuova tecnologia dalle grandi potenzialità in parte ancora inespresse". (Rem)