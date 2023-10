Olocausto: Gualtieri, fare di memoria pilastro nostra identità per futuro migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottant'anni dal rastrellamento del ghetto ebraico di Roma "è nostro dovere fare della memoria e della continua elaborazione il pilastro della nostra identità e della capacità di guardare avanti, a un futuro nel quale questo non deve più accadere". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della visita al campo di sterminio di Birkenau in occasione del Viaggio della Memoria degli studenti romani. "È un'emozione incredibile essere qui. Grazie alle parole dei testimoni, che toccano nel profondo, e grazie ai parenti dei deportati del 16 ottobre, che abbiamo ricordato a Roma e che oggi ricordiamo nuovamente qui, nel giorno esatto in cui sono scesi", ha detto Gualtieri. Il sindaco ha ricordato che chi fu deportato dal quartiere ebraico di Roma "partí il 18 ottobre" e affrontò "quattro giorni di viaggio senza nulla" e arrivò "il 21 ottobre sera". Praticamente negli stessi giorni in cui si svolge il Viaggio della Memoria degli studenti. "Tutto il giorno al freddo, senza niente: cibo, acqua o servizi igienici, 1.023 ebrei romani catturati nelle loro case a Roma perché entrati a far parte di questo piano folle, e che però non è un incubo ma è storia: il genocidio di un intero popolo. Oggi - ha concluso - è nostro dovere fare della memoria e della continua elaborazione un pilastro della nostra identità e della capacità di guardare avanti, a futuro nel quale questo non deve più accadere. Lo dobbiamo alle vittime. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri figli e a tutti voi per costruire un futuro migliore". (Rer)