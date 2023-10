Olocausto: oggi 200 studenti romani in visita ai campi di sterminio di Birkenau e Auschwitz (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accanto agli studenti delle scuole di Roma ieri sedevano anche i rappresentanti istituzionali. Tra loro il vicesindaco della Città metropolitana, Pierluigi Sanna, l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor e la vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, Antonella Di Castro. "Un viaggio che serve a trasmettere alle nuove generazioni i valori di rispetto e convivenza tra popoli, valori che oggi purtroppo non sono retorici. Il passato torna con ferocia ancora una volta e oggi civili innocenti vengono massacrati perché ebrei: questo ci costringe ad alzare le voci ancora più in alto come segno di solidarietà per chi combatte", ha detto Di Castro. Intanto domani, una volta attraversati i luoghi della morte, i giovani studenti della Capitale ritorneranno a casa con un bagaglio di memoria. "A loro va il compito di farsi testimoni di un'esperienza di conoscenza che sentiamo come dovere morale e civico al quale non possiamo rinunciare e che, soprattutto in questo momento di transizione sociale e politica, è il fulcro di ogni azione umana”, ha concluso Sanna. (Rer)