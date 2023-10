Sardegna: Rotta dei Fenici, a Cabras celebrato XX anniversario del riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato celebrato nei giorni scorsi a Cabrasi in XX anniversario del riconoscimento della Rotta dei Fenici come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa (2003-2023), alla presenza di delegazioni internazionali e rappresentanti dei 15 Paesi coinvolti e di altri Itinerari Culturali Euro-Mediterranei. “Nel cuore del Sinis un momento di alto valore culturale, per celebrare uno strumento che unisce popoli e storia di tre continenti, vettore di dialogo e sviluppo culturale, economico e sociale”, ha affermato l'assessore all'Industria, Anita Pili, che ha preso parte all'evento. (segue) (Rsc)