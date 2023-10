Sardegna: Rotta dei Fenici, a Cabras celebrato XX anniversario del riconoscimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi esistono 47 Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, un programma nato nel 1987 dalla consapevolezza dell’esistenza di importanti luoghi d’attrazione culturale europei e del ruolo che essi possono svolgere per la valorizzazione culturale del tempo libero. Nel 2003 l’istituzione dell’Unione Europea riconosce la Rotta dei Fenici all’interno di questa rete in quanto modello di interculturalità: per Rotta dei Fenici si intende infatti la connessione delle grandi direttrici nautiche che, dal XII secolo a.C., furono utilizzate dai Fenici quali fondamentali vie di comunicazione commerciali e culturali nel Mediterraneo. Da queste rotte e dall’incontro con le altre culture nacque una grande civiltà che diede luogo a quegli scambi di manufatti, persone e idee che sono alla base della cultura comune ai popoli del Mediterraneo. (segue) (Rsc)