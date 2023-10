Napoli: investe l'ex fidanzato e fugge, arrestato 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembrava un incidente stradale, invece l’investimento di un 24enne accaduto ieri mattina in via Argine è l’epilogo di un’aggressione ad opera di ex fidanzato. Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Poggioreale con l’accusa di tentato omicidio. I fatti sono verificati ieri mattina: un 24enne era in sella alla bici quando è stato tamponato da un’auto ed è finito a terra; quello che sembrava essere un pirata della strada è scappato. I carabinieri hanno subito ricostruito l’accaduto, legando l’evento a fatti personali del 24enne. Il giovane aveva avuto una relazione durata due anni con un 21enne, di recente però aveva lasciato il fidanzato che non aveva accettato il termine della relazione. Intuendo che il 21enne potesse essere responsabile dell’aggressione, i carabinieri si sono recati a casa del 21ebbe ed hanno rivenuto e sequestrato l’auto con la quale avrebbe investito l’ex compagno. L’arrestato è stato portato in carcere.(Ren)