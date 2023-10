Napoli: vendeva droga mentre lavorava, arrestato netturbino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vendeva droga anche mentre era in servizio. Un operatore ecologico dipendente dell’Asia, la società incaricata della gestione dei rifiuti e dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana nel Comune di Napoli, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare spiccata dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della procura partenopea. L’uomo è accusato di detenzione illecita al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia e coordinate dalla settima sezione della procura, quella competente in materia di “sicurezza urbana”, l’indagato avrebbe commesso 223 episodi di spaccio. Molti di questi sarebbero avvenuti in servizio. Nel corso dell’attività d’indagine, a riscontro ed a conclusione delle investigazioni, il destinatario del presente provvedimento cautelare è stato tratto in arresto in flagranza di reato; sono stati sequestrati 50 grammi di marijuana e sono stati segnalati alla prefettura 5 assuntori di stupefacente.(Ren)