Regno Unito: Braverman critica polizia per aver consentito slogan jihadisti durante proteste

- La ministra dell'Interno del Regno Unito Suella Braverman ha criticato la polizia metropolitana (Met) britannica per la decisione di consentire slogan jihadisti durante una manifestazione filo palestinese. Braverman ha insistito sul fatto che "non può esserci spazio per l'incitamento all'odio o alla violenza" nelle strade del Regno Unito, come riferisce il quotidiano "The Telegraph". Braverman terrà oggi un incontro con il commissario della Met, Mark Rowley, dopo il mancato intervento degli ufficiali contro i sostenitori di un gruppo islamico estremista durante una protesta a Londra avvenuta sabato. Dopo aver analizzato un video online dove alcune persone ripetevano in coro la parola "jihad", la Met ha affermato che tale termine ha "un certo numero di significati" e ha concluso che non è stato commesso alcun reato. "La ministra dell'Interno incontrerà il commissario della polizia metropolitana per discutere delle proteste in corso tra Israele e Gaza e chiederà spiegazioni sulla risposta agli incidenti avvenuti sabato", ha dichiarato una fonte al quotidiano. (Rel)