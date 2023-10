Medio Oriente: Borrell, necessario far entrare soccorsi umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosa più importante è chiedere che il sostegno umanitario entri a Gaza. A dirlo l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri a Lussemburgo. "Al Cairo, il segretario generale delle Nazioni Unite ha lanciato un appello drammatico per consentire l'ingresso di questi aiuti umanitari. Il primo giorno è stato permesso l'ingresso di 20 camion, ieri ne sono arrivati altri 20, ma in tempi normali, senza guerra, ogni giorno entrano a Gaza 100 camion. Quindi è chiaro che 20 non sono sufficienti", ha detto l'Alto rappresentante. "Il commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, mi ha spiegato che è importante avere più supporto, più supporto umanitario, e che è importante avere il carburante per far funzionare le centrali elettriche e le stazione di desalinizzazione. Altrimenti, non c'è acqua e non c'è elettricità. E senza acqua ed elettricità gli ospedali possono a malapena funzionare", ha aggiunto. "La Commissione e l'Unione europea hanno aumentato il loro sostegno, ma le code e le code di camion aspettano di entrare. Devono entrare", ha concluso Borrell. (Beb)