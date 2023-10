Medio Oriente: Podemos, Israele ha dimostrato totale mancanza umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane Israele ha dimostrato una "totale mancanza di umanità" e chiedere al primo ministro, Benjamin Netanyahu, di rispettare un diritto internazionale che "disprezza non serve a nulla". Lo ha detto la ministra dei Diritti sociali uscente spagnola e leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, in un messaggio su "X" (ex Twitter), chiedendo ancora una volta di "fermarlo con sanzioni economiche esemplari e un embargo sulle armi". (Spm)