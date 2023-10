Medio Oriente: leader occidentali accolgono con soddisfazione sblocco aiuti umanitari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i leader dei principali alleati occidentali di Washington hanno accolto con favore l'annuncio dei primi convogli umanitari giunti a Gaza dall’Egitto per sostenere i palestinesi provati dagli attacchi aerei. E’ quanto afferma una dichiarazione congiunta diffusa ieri dal presidente Usa, dal primo ministro Justin Trudeau del Canada, dal presidente Emmanuel Macron della Francia, dal cancelliere Olaf Scholz della Germania, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro Rishi Sunak del Regno Unito. Nella dichiarazione i leader esprimono l’impegno a “proseguire il coordinamento con i partner nella regione per garantire un accesso costante e sicuro a cibo, acqua, cure mediche e altri aiuti necessari per soddisfare le esigenze umanitarie” degli abitanti di Gaza. I leader occidentali ribadiscono anche l’impegno diplomatico teso a evitare che il conflitto tra Israele e l’organizzazione militante palestinese Hamas si diffonda, "a preservare la stabilità nel Medio Oriente e a lavorare per una soluzione politica alla crisi e una pace duratura". Nella dichiarazione i leader ribadiscono il loro sostegno a Israele e al suo diritto di difendersi dal terrorismo, chiedendo però il rispetto del diritto umanitario internazionale, inclusa la protezione dei civili.(Was)