- E' in corso in Trentino lo scrutinio delle elezioni provinciali per il rinnovo del consiglio provinciale e del presidente della Provincia. L'affluenza è del 58,39 per cento. Rispetto alla precedente tornata elettorale del 2018, si tratta di un calo di sei punti considerando che in quell'occasione l'affluenza fu del 64,05 per cento. (Rin)