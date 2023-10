Medio Oriente: Tajani, lavoriamo a riduzione tensioni, Italia ha ruolo di primo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia continua a lavorare, con un ruolo di primo piano, affinché ci sia una riduzione delle tensioni e per impedire che ci sia una regionalizzazione della guerra in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri a Lussemburgo. "Dobbiamo fare in modo che Libano e Iran non siano parte del conflitto che c'è tra Israele e Hamas, fermo restando il diritto di Israele a difendersi. Nello stesso tempo, però, dobbiamo tutelare la popolazione civile", ha detto Tajani. "Inoltre, lavoriamo perché ci possa essere una situazione che, man mano, vada verso la pace e non verso un incremento del clima di guerra che esiste. L'Italia ha assunto un ruolo di primo piano, con tutti gli incontri avuti dal presidente del Consiglio, miei e del ministro della Difesa. Cerchiamo di fare in modo di poter tutelare la situazione complessiva, di tutelare gli interessi dell'Italia e di evitare una escalation", ha concluso il ministro. (Beb)