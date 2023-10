Editoria: Slovenia consegna all'Italia titolo ospite d'onore della Fiera libro Francoforte 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha consegnato all'Italia il titolo di ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte che si terrà nel 2024. Lo riporta l'agenzia di stampa "Sta", secondo cui la cerimonia di chiusura della manifestazione di quest'anno, caratterizzata dagli appelli alla tolleranza e al rispetto, nonché alla continuazione dei contatti culturali tra i due Paesi, ha visto tra gli altri anche la presenza della direttrice dell'Agenzia pubblica del libro sloveno Katja Stergar e del responsabile della manifestazione per l'Italia, Mauro Mazza. Stergar ha espresso l'auspicio che l'Italia inviti l'anno prossimo anche la Slovenia a parteciparvi, alla luce della comunità nazionale autoctona slovena che vive in Italia, menzionando inoltre che l'anno prossimo la Slovenia sarà il Paese ospite alla Fiera del libro per ragazzi a Bologna e che nel 2025 Nova Gorica e Gorizia saranno insieme la capitale europea della cultura. Mazza da parte sua ha affermato che "anche se viviamo in un periodo in cui le frontiere si chiudono nuovamente, l'Italia, come ospite d'onore vuole continuare a connetterci, perché è necessario superare ciò che può dividerci". (Seb)