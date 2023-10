Germania: Wagenknecht (La Sinistra) presenta il suo nuovo progetto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputata di La Sinistra al Budestag, Sahra Wagenknecht presenta oggi a Berlino il suo nuovo progetto politico, rompendo con il partito post-comunista. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo della “Alleanza Sahra Wagenknecht-Per la ragione e la giustizia” (Bsw) è, secondo la sua fondatrice, colmare un vuoto politico, dato che tanti tedeschi non si sentono più rappresentati da alcun partito. La Bsw verrà organizzata come associazione, primo passo verso la costituzione di una formazione politica. Ora, secondo l'emittente radiotelevisiva “Ard”, la dirigenza di La Sinistra vuole avviare una procedura di espulsione contro quanti aderiranno alla Bsw, già in corso contro Wagenknecht. Ai deputati del partito verrà chiesto di dimettersi. Secondo un sondaggio dell'istituto demoscopico tedesco Insa, un partito guidato da Wagenknecht avrebbe il 27 per cento dei consensi. Per Martin Schirdewan, copresidente di La Sinistra con Janine Wissler, Wagenknecht si posizionerà “chiaramente a destra se vuole avere successo e tutto indica che questo è ciò che intende fare”. (segue) (Geb)