Germania: Wagenknecht (La Sinistra) presenta il suo nuovo progetto politico (2)

- A sua volta, Gregor Gysi, deputato di La Sinistra al Bundestag, ha bollato l'iniziativa della compagna di partito come “moralmente e politicamente sbagliata”. Secondo il parlamentare post-comunista, Wagenknecht vuole una politica sulla migrazione come i nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd), formazione di opposizione classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence esterna tedesca. In politica economica il modello è, invece, il cristiano-democratico Ludwig Erhard che, cancelliere dal 1963 al 1966, fu l'ideatore dell'economia sociale di mercato. In ambito sociale, Wagenknecht propone una politica “un po'” come quella di La Sinistra, sperando di ottenere voti da Afd, Unione cristiano-democratica (Cdu) e post-comunisti. Tuttavia, come infine evidenziato da Gysi, “il conto può essere negativo” e Wagenknecht potrebbe avere un successo iniziale, “poi non più”. (Geb)