Serbia-Kosovo: capo Stato maggiore a colloquio con comandante Kfor Ulutas

- Il capo di Stato maggiore delle forze armate della Serbia, generale Milan Mojsilovic, ha ricevuto il nuovo comandante della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor), generale maggiore Ozkan Ulutas. Nell'incontro a Belgrado si è discusso dell'attuale situazione della sicurezza in Kosovo e delle attività che si possono intraprendere per migliorare la pace e la sicurezza nell'area. Lo ha annunciato il ministero della difesa di Belgrado. Mojsilovic nel colloquio ha sottolineato che l'esercito serbo, in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'Accordo tecnico militare, riconosce la Kfor come l'unica formazione armata legittima in Kosovo ed ha espresso l'aspettativa che le forze di sicurezza internazionali adottino le misure necessarie per allentare la situazione e proteggere il patrimonio nazionale, culturale, storico e religioso della Serbia. Ozkan Ulutas ha sostituito a comandante della Kfor il maggiore generale italiano Angelo Michele Ristuccia. (Seb)