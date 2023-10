Indonesia: annunciata candidatura a vicepresidente del figlio maggiore di Widodo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La corte ritiene che i funzionari statali che hanno avuto esperienza precedente come membri delle istituzioni legislativi o come governatori, reggenti e sindaci abbiano il diritto di partecipare come candidati alle elezioni presidenziali", ha detto Usman leggendo la sentenza. Secondo il giudice, i funzionari eletti tramite elezioni democratiche "hanno dimostrato di aver guadagnato la fiducia" dei cittadini, e il requisito di età da solo "priverebbe" le generazioni più giovani del godimento di diritti politici fondamentali. La sentenza è arrivata pochi giorni prima dell'apertura delle registrazioni per le elezioni presidenziali del 2024. La corte ha stabilito che la clausola estesa entrerà in vigore a partire dalla prossima elezione. Jokowi, che è diventato presidente nel dell’Indonesia nel 2014 ed è stato rieletto nel 2019, non potrà ricandidarsi il prossimo anno, avendo raggiunto il limite massimo di mandati sancito dalla Costituzione. (Fim)