Medio Oriente: Corea del Nord, Usa veri responsabili del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha nuovamente accusato accusa gli Stati Uniti di essere i responsabili del conflitto in corso tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. Pyongyang ha ribadito l'accusa in seguito al recente viaggio a Israele del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante il quale l’inquilino della Casa Bianca ha ribadito il suo sostegno ad Israele e imputato ad Hamas il bombardamento di un ospedale a Gaza. "Gli Stati Uniti sono i capibanda degli eventi in Medio Oriente", afferma una nota dell'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” (“Kcna”). "Una battaglia di sterminio si sta intensificando in Medio Oriente a causa dell'istigazione faziosa ed intenzionale degli Stati Uniti", prosegue la nota. La Corea del Nord ha contestato il veto degli Stati Uniti a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva l'accesso all'assistenza umanitaria a Gaza la scorsa settimana. Gli Stati Uniti si sono opposti alla risoluzione, notando come il progetto di risoluzione non menzionasse il diritto di Israele all’autodifesa. Pyongyang ha criticato anche l'Unione europea, affermando che Washington ha "completamente annientato una piccola possibilità di prevenire il peggioramento della situazione in Medio Oriente", mentre l'Unione Europea ha sostenuto la posizione degli Stati Uniti con "la sua assenza di pensiero e principi indipendenti”.(Git)