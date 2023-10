Medio Oriente: bombardamenti Forze difesa israeliane vicino due ospedali di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato, tra ieri notte e questa mattina all’alba, numerose postazioni nella Striscia di Gaza attribuite al movimento islamista palestinese Hamas, colpendo anche le aree in prossimità degli ospedali di Al Shifa e Al Quds, nella città di Gaza. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Times of Israel”. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, in precedenza i due ospedali di Gaza avevano ricevuto diversi ordini di evacuazione dalle Idf, che avevano minacciato di bombardare le strutture se la disposizione non fosse stata rispettata. L’ospedale Al Quds, che, oltre ai degenti, ospita circa dodicimila sfollati, ha ricevuto nella notte tre ordini di evacuazione. Il responsabile dei media della Mezzaluna Rossa palestinese, Nebal Farsakh, ha riferito che 25 ospedali della Striscia di Gaza hanno ricevuto disposizioni simili dalle Idf, che tuttavia non hanno specificato una scadenza. Nella notte, intanto, sono continuati i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, come riferito dalle stesse Idf, che avevano annunciato la distruzione di decine di postazioni del movimento islamista palestinese Hamas. Secondo l’ultimo bilancio del ministero della Sanità di Gaza, intanto, i morti causati dai bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza sono 4.651, mentre i feriti sono 14.245. Tra le vittime, inoltre, secondo il portavoce del dicastero, Ashraf al Qudra, figurano 1.873 bambini, 1.023 donne e 187 anziani. (Res)