Usa: leader Repubblicani al Senato McConnell, Cina, Russia e Iran nuovo “asse del male”

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato federale Usa, Mitch McConnell, ha definito Cina, Russia e Iran il nuovo "asse del male", discutendo la risposta degli Stati Unitiai conflitti in Ucraina e Medio Oriente nel corso di una intervista a “Fox News”. McConnell ha detto di concordare con il suo collega repubblicano del Kentucky, il senatore Rand Paul, che il deficit di 1.500 miliardi di dollari dello Stato federale sia "assolutamente troppo grande". Ma mentre Paul ha sottolineato il mese scorso che gli Stati Uniti sotto l'amministrazione Biden stanno prendendo in prestito ingenti somme dalla Cina per finanziare tra gli altri gli aiuti militari all'Ucraina, McConnell ha enfatizzato che il disavanzo dello Stato federale era cresciuto, a causa della pandemia, anche sotto l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. "E’ necessario rispondere alle condizioni contingenti che costituiscono una minaccia per gli Stati Uniti. Anche gli iraniani sono una minaccia per noi, e quindi questa è un'emergenza. È un'emergenza affrontare questa asse del male - Cina, Russia, Iran - perché rappresenta una minaccia immediata per gli Stati Uniti", ha detto McConnell. Il leader dei Repubblicani al Senato ha aggiunto che "in molti modi, il mondo è oggi più pericoloso di quanto sia stato durante la mia vita", ricordando che, a differenza della caduta del Muro di Berlino, il mondo si trova di fronte a una "grande competizione tra le potenze" che coincide con le minacce legate al terrorismo nel Medio Oriente ed è culminata nella guerra di Israele contro Hamas.(Was)