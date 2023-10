Kazakhstan: Tokayev propone coalizione a guida Oms per assistenza sanitaria di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha proposto di creare una coalizione di Paesi sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità per sviluppare l'assistenza sanitaria di base. "Siamo uniti nel nostro impegno per migliorare la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo, e per fare questo dobbiamo intensificare il lavoro congiunto, ha detto Tokayev, secondo cui "l'assistenza sanitaria di base può trarre vantaggio dalla creazione di una struttura di coordinamento dedicata. Propongo, con il sostegno dell'Organizzazione mondiale della sanità, di creare una coalizione di Paesi per l'assistenza sanitaria di base", ha affermato Tokayev, intervenendo alla cerimonia ufficiale di apertura della Conferenza globale sull'assistenza sanitaria di base. Il presidente ha osservato che il compito principale di questa coalizione dovrebbe essere quello di promuovere ulteriormente i principi della prevenzione nell'assistenza sanitaria. Il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus, prendendo la parola dopo il presidente del Kazakistan, ha espresso il proprio sostegno all'iniziativa. Astana ospita la Conferenza globale sull'assistenza sanitaria di base, dedicata al 45mo anniversario della Dichiarazione di Alma-Ata sull'assistenza sanitaria di base, al quinto anniversario della Dichiarazione di Astana sull'assistenza sanitaria di base e al 75mo anniversario dell'Oms. (Res)