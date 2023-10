Giappone: navi Usa senza equipaggio a Yokosuka per esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate degli Stati Uniti hanno inviato due imbarcazioni di superficie multiruolo (Usv) nelle loro basi navali in Giappone, un'iniziativa che esperti della difesa dei due Paesi colgono come un segnale dell'importanza delle navi a pilotaggio remoto nella strategia di deterrenza di Washington per l'Indo-Pacifico. Le imbarcazioni Mariner e Ranger della Terza Flotta degli Stati Uniti hanno navigato dalla California a Yokosuka, Giappone, il mese scorso, come parte dell'esercitazione Integrated Battle Problem 23.2 della Marina degli Stati Uniti , secondo una dichiarazione della Settima Flotta degli Stati Uniti, con sede nella città giapponese. Prima di arrivare a Yokosuka, la Mariner e la Ranger hanno fatto tappa presso il quartier generale statunitense dell'Indo-Pacifico a Pearl Harbour, nelle Hawaii, dove due Usv più piccole - la Hunter di taglia media e la Sea Hawk - hanno partecipato a un'altra esercitazione l'anno scorso. Le imbarcazioni senza equipaggio sono parte della cosiddetta "Flotta fantasma Overlord", un progetto di sviluppo e collaudo di navi senza equipaggio della Marina militare degli Stati Uniti. (Was)