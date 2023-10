Medio Oriente: un militare israeliano morto e tre feriti in attacco di Hamas a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare israeliano è morto e altri tre sono rimasti feriti in un attacco sferrato dal movimento islamista palestinese Hamas a est di Khan Yunis, nella striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, secondo il quale i quattro militari erano entrati nella Striscia di Gaza per ottenere informazioni riguardo gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. L’attacco era avvenuto nel pomeriggio di ieri in prossimità della città di Kissufim e, inizialmente, aveva causato il ferimento di quattro militari israeliani, uno dei quali, apparso da subito in gravi condizioni, è deceduto qualche ora dopo. Le Idf ne hanno diffuso l’identità all’alba di questa mattina. Si tratta del 19enne Tamir Barak, originario di Nir Elivahu, che militava nei reparti dei genieri da combattimento. Secondo l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, gli scontri a Kissufim erano andati avanti per oltre due ore. Da parte loro, le brigate Ezzeddin al Qassam, ala armata di Hamas, avevano annunciato ieri di aver distrutto un veicolo militare israeliano in un’imboscata nei pressi di Khan Yunis e di aver respinto un tentativo di infiltrazione delle Idf nella Striscia di Gaza. (Res)