Giappone-Cina: Kenji Kanasugi potrebbe essere nominato ambasciatore a Pechino

- Il governo giapponese sta valutando la nomina dell'ambasciatore del Giappone in Indonesia, il 64enne Kenji Kanasugi, come nuovo inviato del Paese in Cina per sostituire Hideo Tarumi, 62 anni. Lo anticipano fonti governative citate dalla stampa giapponese. Il governo sembra sperare che la nomina di Kanasugi, che non fa parte della cosiddetta scuola di diplomatici cinesi che hanno ricevuto una formazione nella lingua cinese, possa contribuire a stabilizzare le relazioni con Pechino. Le relazioni tra il Giappone e la Cina sono state tese a causa del blocco delle importazioni di prodotti ittici giapponesi decretato da Pechino in risposta allo scarico nell'oceano delle acque di Fukushima, dell'arresto a Pechino di un cittadino giapponese che lavorava per l'azienda farmaceutica giapponese Astellas Pharma Inc. e delle continue intrusioni di navi della guardia costiera cinese nelle acque territoriali giapponesi nel Mar Cinese Orientale. Kanasugi, esperto in questioni legate agli Stati Uniti, è entrato nel ministero degli Esteri nel 1983. Ha ricoperto incarichi come segretario del primo ministro Yoshihiko Noda, direttore generale dell'Ufficio degli Affari asiatici e dell'Oceani del ministero e viceministro degli Esteri anziano. (Git)