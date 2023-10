Medio Oriente: Austin, futuro di Gaza “resta da definire”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro di Gaza dopo l’offensiva intrapresa da Israele e la neutralizzazione del gruppo islamista palestinese Hamas “resta da definire”. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, nel corso di una intervista all’emittente televisiva “Abc News”, rispondendo a una domanda riguardo la probabile invasione di terra dell’enclave palestinese da parte delle Forze di difesa israeliane. “(Gaza) deve deve compiere una transizione verso qualcos'altro. (…) Hamas è un'organizzazione terroristica, e non rappresenta il popolo palestinese. In fin dei conti, Israele vuole che Hamas sia eliminato da Gaza", ha dichiarato il segretario. Quale sarà in futuro la natura di Gaza “resta da definire, ma credo che sia una questione su cui la regione e il mondo debbano lavorare insieme”, ha aggiunto Austin. In una intervista concessa all’emittente televisiva “Nbc News”, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha affrontato lo stesso argomento, affermando che “Israele non vuole governare Gaza una volta conclusa la guerra”, ma al contempo “non può tornare allo ‘status quo’” che consentiva a Gaza di controllare l’enclave palestinese e farne una base per la conduzione di attacchi contro lo Stato ebraico. “E’ necessario trovare una soluzione che garantisca che Hamas non possa ripetere ciò che ha fatto, ma che allo stesso tempo non riporti al governo israeliano di Gaza, cosa che non vogliono e non intendono fare", ha aggiunto Blinken.(Was)