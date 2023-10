Governo: Roccella, abbiamo rimesso al centro parole chiave come famiglia e natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, in una intervista al "Tempo" traccia un bilancio di questo primo anno di governo: "La parola chiave è 'scelta'. II governo Meloni ha affrontato un quadro internazionale difficilissimo, con pesanti ricadute economiche a cominciare dal caro energia e dall'inflazione. Con vincoli così stringenti c'erano due strade possibili: distribuire piccoli oboli o avere il coraggio di operare delle scelte, talvolta impopolari. II governo ha scelto di scegliere, si è dato delle priorità, le ha portate avanti, le ha spiegate agli italiani". Fare il ministro della famiglia in un'epoca storica in cui il nucleo base della nostra società è spesso bersaglio di un'offensiva culturale "significa battersi per restituire cittadinanza a parole che erano state quasi bandite dalla scena pubblica, e non solo in Italia: famiglia, genitorialità, maternità, natalità. Noi le abbiamo rimesse al centro facendone un programma e una priorità di governo. Significa creare un clima accogliente e un'organizzazione funzionale, a partire dai servizi e dal mondo del lavoro, affinché metter su famiglia o fare dei figli non sia una scelta vissuta come penalizzante ma sia anzi socialmente premiante". "Significa, insomma - aggiunge la ministra -, rendere le persone libere di fare i figli che desiderano. E significa fare tutto questo in modo nuovo, rispondendo alle esigenze della contemporaneità". (segue) (Res)