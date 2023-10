Governo: Roccella, abbiamo rimesso al centro parole chiave come famiglia e natalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi un altro aspetto complesso. L'inflazione da un lato mina il potere d'acquisto delle famiglie. Dall'altro lato, però, i vincoli di bilancio riducono gli spazi di manovra per dare delle risposte: "Per la famiglia, pur in una situazione così difficile, in due sole leggi di bilancio sono stati stanziati due miliardi e mezzo. Il governo ha messo al primo posto le persone realmente bisognose, il lavoro, la famiglia. Per esempio, nell'ultima finanziaria, ci sono la decontribuzione per le mamme lavoratrici, il potenziamento dei congedi parentali, un aumento del rimborso per l'asilo nido che lo rende sostanzialmente gratuito dal secondo figlio, la carta per l'acquisto di beni alimentari, e altre importanti misure. Senza contare interventi come quello sul cuneo fiscale che comunque producono un immediato vantaggio anche per le famiglie". E' stato un anno in cui il governo ha dovuto affrontare un'agenda molto complicata: "C'è un gran lavoro di squadra, e lo dico senza retorica. Spesso leggo retroscena su presunte liti nei consigli dei ministri mai avvenute nella realtà. E devo dire che da parte degli italiani c'è una grande consapevolezza. Sia della difficoltà della situazione in cui operiamo, sia dell'impegno sincero che Giorgia Meloni e l'intero governo stanno mettendo in campo", ha concluso Roccella. (Res)